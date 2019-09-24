Продюсер сериала «Симпсоны» умер в 54 года

Один из продюсеров американских мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел умер на 55-м году жизни, сообщает журнал Variety во вторник, 24 сентября. Его смерть подтвердил пресс-секретарь телесети Adult Swim, которая транслирует шоу.

«Все мы в Adult Swim потрясены скоропостижным уходом Майкла Мендела. Майк был сердцем продюсерской семьи «Рика и Морти», его фантастического таланта и остроумия будет очень не хватать», — сказали в телекомпании.

О причинах смерти не сообщается.

Джоэл Майкл Мендел — четырехкратный обладатель американской телевизионной премии «Эмми». По информации издания, он был продюсером более двухсот эпизодов «Симпсонов». Работать над сериалом «Рик и Морти» он начал в 2014 году.

Ранее в апреле стало известно о возможном закрытии мультсериала «Симпсоны», который выходит с 1989 года и является самым продолжительным мультсериалом в истории американского телевидения.