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Студент умер на занятиях в самарском техникуме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Самаре во время занятий в техникуме умер студент. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает портал «Волга Ньюс».

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По его данным, инцидент произошел техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова на первой паре. У молодого человека остановилось сердце.

Информацию о смерти третьекурсника в учебном заведении подтвердили. Там уточнили, что, после того как юноше стало плохо, ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Как передает «Газета.Ru», в настоящее время детали случившегося уточняются, компетентные органы выясняют обстоятельства смерти студента.

29 мая сообщалось о смерти школьницы во время единого госэкзамена. Инцидент произошел в Чебоксарах. Ученица 11-го класса скончалась в ходе ЕГЭ по математике.

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