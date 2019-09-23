Студент умер на занятиях в самарском техникуме

В Самаре во время занятий в техникуме умер студент. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает портал «Волга Ньюс».

По его данным, инцидент произошел техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова на первой паре. У молодого человека остановилось сердце.

Информацию о смерти третьекурсника в учебном заведении подтвердили. Там уточнили, что, после того как юноше стало плохо, ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Как передает «Газета.Ru», в настоящее время детали случившегося уточняются, компетентные органы выясняют обстоятельства смерти студента.

29 мая сообщалось о смерти школьницы во время единого госэкзамена. Инцидент произошел в Чебоксарах. Ученица 11-го класса скончалась в ходе ЕГЭ по математике.