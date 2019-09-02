Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство брянского студента

Следствие предъявило новое обвинение бывшему сотруднику брянской полиции после того, как умер избитый им студент. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Брянской области.

Обвинение предъявлено бывшему заместителю начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ранее, 14 августа, следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Имя полицейского не называется.

ЧП произошло вечером 13 августа. Полицейский в нетрезвом состоянии находился в кафе в брянском поселке Локоть. Издание «Брянские новости» со ссылкой на родственников обвиняемого уточняет, что инцидент произошел возле кафе «Нерусса», а полицейского зовут Денис Терехов. Во время ссоры он избил 17-летнего посетителя заведения — студента местного промышленно-экономического техникума. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подросток умер 31 августа, так и не придя в сознание.

После случившегося полицейский был арестован и уволен из органов внутренних дел. В региональном управлении МВД пообещали привлечь к строгой дисциплинарной ответственности руководителей экс-полицейского.