Прямой эфир

В МВД отреагировали на смерть избитого брянским полицейским студента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководителей бывшего полицейского, который до смерти избил студента в Брянской области, привлекут к ответственности вместе с подозреваемым. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Отмечается, что мужчина понесет наказание в соответствии с российским законодательством по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в воспитательной работе с личным составом, пишет «РИА Новости».

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть. По данным следствия, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего студента местного промышленно-экономического техникума.

Во время драки юноша упал и ударился головой о ступеньки. Позже в машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, пострадавшего доставили в Брянск, где была проведена четырехчасовая операция. После этого студент продолжал находиться в коме, в МВД сообщили, что 31 августа подросток скончался в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Кремле отреагировали на изнасилования полицейскими

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019