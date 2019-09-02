В МВД отреагировали на смерть избитого брянским полицейским студента

Руководителей бывшего полицейского, который до смерти избил студента в Брянской области, привлекут к ответственности вместе с подозреваемым. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Отмечается, что мужчина понесет наказание в соответствии с российским законодательством по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в воспитательной работе с личным составом, пишет «РИА Новости».

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть. По данным следствия, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего студента местного промышленно-экономического техникума.

Во время драки юноша упал и ударился головой о ступеньки. Позже в машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, пострадавшего доставили в Брянск, где была проведена четырехчасовая операция. После этого студент продолжал находиться в коме, в МВД сообщили, что 31 августа подросток скончался в больнице.