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В Кремле отреагировали на изнасилования полицейскими

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит связывать изнасилования в Анапе и Екатеринбурге, в которых подозреваются полицейские, с «тотальной безнаказанностью» стражей порядка. Об этом в среду, 28 августа, пишет ТАСС.

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«Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми», — подчеркнул Песков.

Накануне на сайте управления следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю появилась информация о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера») в отношении сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в Анапе.

Преступление было совершено в ночь на 26 августа, отмечалось в сообщении. Трое полицейских, патрулировавших пляж, застали на нем молодую пару — 17-летнюю волейболистку и парня. По версии следствия, стражи порядка, пообещав не привлекать девушку к ответственности за непристойное поведение в общественном месте, изнасиловали ее.

Сотрудников правопорядка сначала уволили из правоохранительных органов, а затем 27 августа поместили в СИЗО. Отмечалось, что они были «прикомандированы в Анапу».

22 августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения.

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