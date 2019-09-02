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В Москве 14-летний подросток покончил с собой по пути в школу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве подросток совершил суицид по дороге в школу утром в понедельник, 2 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Тело 14-летнего школьника нашли недалеко от дома. По предварительным данным, он покончил с собой.

Других подробностей не приводится. Сейчас на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарием учебного заведения и правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Ранее в августе сообщалось, что в Брянске умер избитый полицейским подросток. Во время драки с правоохранителем юноша упал и ударился головой о ступеньки. Позже в машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому.

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