В Москве 14-летний подросток покончил с собой по пути в школу

В Москве подросток совершил суицид по дороге в школу утром в понедельник, 2 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Тело 14-летнего школьника нашли недалеко от дома. По предварительным данным, он покончил с собой.

Других подробностей не приводится. Сейчас на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарием учебного заведения и правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Ранее в августе сообщалось, что в Брянске умер избитый полицейским подросток. Во время драки с правоохранителем юноша упал и ударился головой о ступеньки. Позже в машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому.