Школьница скончалась в Чебоксарах на ЕГЭ по математике

В одной из школ Чебоксар во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике скончалась ученица 11-го класса. Об этом сообщило министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

По данным ведомства, девушка с детства была инвалидом. «Утром ученица 11-го класса, инвалид с детства, пришла на экзамен, и уже по внешнему виду было понятно, что ей нездоровится», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Медицинские работники, дежурившие в школе, и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали родителям и школьнице отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница решила сдать экзамен.

Девушка писала экзаменационную работу в течение часа, затем попросила разрешения выйти из кабинета, а в коридоре ей стало плохо. Несмотря на оперативную помощь медиков и реанимационные мероприятия, спасти жизнь ученицы не удалось. Информации о заболевании школьницы на сайте минобразования Чувашии не приводится.

В ведомстве выразили соболезнование родным и близким школьницы.

Ранее в мае ученица одной из школ Архангельска скончалась после урока физкультуры. Занятие проходило на свежем воздухе — школьники бегали по набережной Северной Двины. Внезапно 14-летняя девочка почувствовала себя плохо и по дороге в больницу умерла.