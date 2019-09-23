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Умер актер фильмов Лукаса и Тарантино Сид Хэйг

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Фото: Global Look Press/imago stock&people via www.imago
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Актер Сид Хэйг, снимавшийся в фильмах Квентина Тарантино и Джорджа Лукаса, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его супруга Сьюзен Мосесьян.

Артист умер 21 сентября, но запись об этом в его Instagram-аккаунте появилась только два дня спустя.

Супруга Хэйга написала, что его кончина стала шоком для всех близких и попросила дать семье возможность пережить скорбь в тишине.

Ранее в сентябре портал Screen Geek со ссылкой на Instagram Хейга сообщал о его госпитализации после некоего несчастного случая, но позже эта информация была удалена из профиля.

Сид Хэйг (Сидней Эдди Мосесьян) родился в 1939 году, с детства занимался танцами и музыкой, затем увлекся театром. Снимался с 1952 года, в том числе в фильмах «Джеки Браун», «Убить Билла – 2», «Ночь живых мертвецов 3D» и др. Сыграл в общей сложности более 70 ролей в кино и 350 — на телевидении. Часто снимался в фильмах ужасов и был культовой фигурой среди поклонников жанра. Среди его наград была в том числе премия «Самому подлому злодею», полученная за фильм «Изгнанные дьяволом» (2005).

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