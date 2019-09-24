Дочь Заворотнюк призвала СМИ не спекулировать на теме здоровья актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья артистки. Обращение к СМИ и общественности она опубликовала в Instagram.

«Прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию», — написала дочь актрисы.

Также она попросила представителей СМИ «оставить в покое» ее семью и поблагодарила подписчиков, желающих ее близким добра.

Эту запись в соцсети девушка оставила после того, как в СМИ появилась информация о приглашении ее на телешоу. По некоторым данным, Анне якобы предложили за участие в передаче «многомиллионную сумму». Это сообщение Анна назвала «абсолютным фейком».

13 сентября сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. Затем Заворотнюк уехала на лечение в Европу, но вернулась в Москву, где ее ввели в медикаментозную кому.

Представитель актрисы Стас Христов тогда опроверг эти данные, заявив, что со здоровьем у Заворотнюк всё в порядке.