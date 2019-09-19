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Врачи стабилизировали состояние Анастасии Заворотнюк

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Фото: РИА Новости/Анна Сергеева
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Врачи столичной клиники улучшили состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» вышла из комы, об этом стало известно РЕН ТВ.

Актриса находится в сознании, сообщил телеканал в четверг, 19 сентября. Однако медики по-прежнему оценивают состояние пациентки как тяжелое. Специалисты отказываются от прогнозов.

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала на лечение в Европу, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день медики ввели пациентку в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния артистки. Однако медикаментозный сон актрисы Анастасии Заворотнюк перешел в глубокую кому.

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