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Ремни безопасности в автобусах при перевозке детей сделают обязательными

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Согласно постановлению правительства России оснащение ремнями безопасности автобусов, предназначенных для групповых перевозок детей, станет обязательным. Об этом 24 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД.

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В ведомстве заявили, что требование будет обязательным как для междугороднего, так и для городского и пригородного сообщения.

Сопровождающие перед отправлением будут обязаны проверять, все ли дети пристегнули ремни, а во время движения следить, чтобы никто не отстегивал ремни, не вставал с мест и не перемещался по салону.

В документах о маршруте перевозки теперь не нужно будет указывать наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя, оказывающего гостиничные услуги, реестровый номер туроператора, график движения и расчетное время перевозки.

Срок хранения оригиналов документов о перевозке сокращается с трех лет до 90 дней за исключением случаев, когда машина попадает в ДТП. Срок подачи уведомления в ГИБДД о планируемой перевозке сокращается с двух дней до 24 часов для городского и пригородного сообщений и до 48 часов для междугороднего сообщения.

Изменения вступят в силу с 1 октября.

Ранее в августе глава ГИБДД Мизали Черников призвал ограничить скорость движения автотранспорта при перевозке детей.

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