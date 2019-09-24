Ремни безопасности в автобусах при перевозке детей сделают обязательными

Согласно постановлению правительства России оснащение ремнями безопасности автобусов, предназначенных для групповых перевозок детей, станет обязательным. Об этом 24 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД.

В ведомстве заявили, что требование будет обязательным как для междугороднего, так и для городского и пригородного сообщения.

Сопровождающие перед отправлением будут обязаны проверять, все ли дети пристегнули ремни, а во время движения следить, чтобы никто не отстегивал ремни, не вставал с мест и не перемещался по салону.

В документах о маршруте перевозки теперь не нужно будет указывать наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя, оказывающего гостиничные услуги, реестровый номер туроператора, график движения и расчетное время перевозки.

Срок хранения оригиналов документов о перевозке сокращается с трех лет до 90 дней за исключением случаев, когда машина попадает в ДТП. Срок подачи уведомления в ГИБДД о планируемой перевозке сокращается с двух дней до 24 часов для городского и пригородного сообщений и до 48 часов для междугороднего сообщения.

Изменения вступят в силу с 1 октября.

Ранее в августе глава ГИБДД Мизали Черников призвал ограничить скорость движения автотранспорта при перевозке детей.