В Мострансавто рассказали о забытых пассажирами вещах

Укулеле, 10-килограммовый чан с сыром, портмоне с 30 тыс. рублей и еще почти 4 тыс. вещей забыли пассажиры Мострансавто в зданиях автовокзалов и автостанций, а также в автобусах с начала 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что пассажиры автобусов чаще всего забывали транспортные карты «Стрелка», мобильные телефоны, зонты, паспорта, а с сентября — еще и пакеты со сменной обувью. В пресс-службе заметили, что за многими вещами — телефонами, планшетами, кошельками и документами — люди обращаются в тот же день.

Среди оставленных вещей были даже трости и костыли, которые уже переданы владельцам. На предприятии отметили, что за чаном с сыром, забытом в одном из автобусов Электростальского филиала, пассажир так и не пришел, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Все найденные предметы передаются на хранение в диспетчерские службы филиалов, с телефонами которых можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в разделе «Расписания». Для получения забытого предмета нужно будет предъявить удостоверение личности и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние смогут получить вещи в сопровождении родителей, пишет «Москва 24».

В пресс-службе напомнили, что при обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о находке водителю, кондуктору автобуса или сотруднику охраны на объектах транспортной инфраструктуры.

В июле в «Мосгортрансе» рассказали о самых странных забытых пассажирами вещах, среди которых оказались дипломаты и чехол для гитары.