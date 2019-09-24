Прямой эфир

В Мострансавто рассказали о забытых пассажирами вещах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Укулеле, 10-килограммовый чан с сыром, портмоне с 30 тыс. рублей и еще почти 4 тыс. вещей забыли пассажиры Мострансавто в зданиях автовокзалов и автостанций, а также в автобусах с начала 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Фото на память: за состоянием автопарка будут следить онлайн
В Минтрансе задумались о введении предрейсовой фото- и видеофиксации пассажирских автобусов и машин

Уточняется, что пассажиры автобусов чаще всего забывали транспортные карты «Стрелка», мобильные телефоны, зонты, паспорта, а с сентября — еще и пакеты со сменной обувью. В пресс-службе заметили, что за многими вещами — телефонами, планшетами, кошельками и документами — люди обращаются в тот же день.

Среди оставленных вещей были даже трости и костыли, которые уже переданы владельцам. На предприятии отметили, что за чаном с сыром, забытом в одном из автобусов Электростальского филиала, пассажир так и не пришел, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Все найденные предметы передаются на хранение в диспетчерские службы филиалов, с телефонами которых можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в разделе «Расписания». Для получения забытого предмета нужно будет предъявить удостоверение личности и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние смогут получить вещи в сопровождении родителей, пишет «Москва 24».

В пресс-службе напомнили, что при обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о находке водителю, кондуктору автобуса или сотруднику охраны на объектах транспортной инфраструктуры.

В июле в «Мосгортрансе» рассказали о самых странных забытых пассажирами вещах, среди которых оказались дипломаты и чехол для гитары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РЖД запустили сервис поиска забытых вещей в поездах
В московском метро рассказали о забытых болельщиками ЧМ-2018 предметах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019