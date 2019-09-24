По Крымскому мосту проехал первый поезд

Первый поезд проехал по железнодорожной части Крымского моста. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает ТАСС. Поезд проследовал от станции Тамань-Пассажирская до станции Керчь-Южная.

Как рассказал агентству Аркадий Ротенберг — глава компании «Стройгазмонтаж», которая является генподрядчиком строительства моста, регулярное движение поездов планируется запустить в декабре.

«В настоящее время движение осуществляется в техническом режиме», — пояснил Ротенберг.

30 августа сообщалось о планах строительства новой скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту. Такую возможность обсуждали Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания «Автодор».

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в мае же было открыто автомобильное движение по мосту.