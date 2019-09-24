В Крыму назвали условия для введения морской границы с Украиной

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе поприветствовал предложение Украины установить морскую границу с Россией и назвал условия, при которых это можно осуществить.

«Установление границ и все вещи, которые с советских времен длятся и ничего не меняется, — надо уже в этом поставить точку. Только делать это нужно с учетом тех территориальных и политических реалий, которые сложились в настоящее время», — сказал он в комментарии «Говорит Москва» во вторник, 24 сентября.

По словам политика, это поможет предотвратить провокации, которые предпринимает или пытается предпринять Киев.

«Они, видимо, хотят это сделать на основании тех границ, которые были до 2014 года, чтобы Крым и всё остальное считалось украинским. А реалии таковы, что Крым сегодня российский», — пояснил он.

Как ожидает Иоффе, процесс пройдет без неприятностей и завершится успехом, если будет организован в двустороннем формате и с соблюдением интересов обеих стран.

Накануне украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. В ведомстве объяснили, что без этого Киев не сможет реализовать свои права в пределах морской зоны и легально использовать водные ресурсы.