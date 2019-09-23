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На Украине предложили начать переговоры с Россией о создании морской границы

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 23 сентября.

«В 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключен договор о российско-украинской государственной границе (…), но, к сожалению, этим договором морские границы установлены не были. Поэтому «Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс», — сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что без установления границ Украина не сможет реализовать свои права в пределах морской зоны и легально использовать водные ресурсы.

13 августа сообщалось, что глава «Госгидрографии» Александр Щипцов предложил создать режимный морской район вокруг Крыма. Он пояснил, что такая мера помешает некоторым российским и иностранным судам заходить в порты полуострова, а также проводить РФ картографические работы. В Крыму данное предложение раскритиковали, отметив, что у Украины нет сил и средств на реализацию такого проекта.

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