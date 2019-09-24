Названа ошибка Зеленского в отношениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал на пост министра иностранных страны Вадима Пристайко, с которым не хочет разговаривать Россия, заявила бывший депутат Рады Анна Герман в эфире «112 Украина».

Как пояснила парламентарий, от Зеленского как президента ожидают налаживания диалога с Москвой и назначения того главы МИД, с которым Россия захотела бы говорить.

«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», — приводит слова политика «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.

По мнению Герман, на вместо Пристайко на пост главы МИД необходимо было назначить того, «с кем бы говорили и Запад и Восток». В качестве примера подходящих кандидатур она привела бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко и бывший замглавы министерства Александр Чалый.

Также бывший депутат обратила внимание, что у команды Зеленского нет четкой стратегии, «куда вести страну».

Ранее в сентябре Зеленский назвал свои главные задачи на посту президента. Среди них — завершение войны в Донбассе и «деоккупация всех украинских территорий».