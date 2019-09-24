СК назвал заказчика нападения на дом Михаила Круга

Кража в доме певца Михаила Воробьева, выступавшего под псевдонимом Михаил Круг, была заказана лидером организованной преступной группы (ОПГ) «Тверские волки» Александром Костенко. Об этом 24 сентября сообщил глава отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета (СК) России по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

Накануне в ведомстве назвали имя убийцы исполнителя — Круга застрелил член ОПГ Дмитрий Веселов, которому вместе с подельником Александром Агеевым поручили ограбить дом певца. Заказчик сообщил, что артиста и его семьи в день ограбления дома быть не должно, однако вопреки ожиданиям преступников Круг вернулся домой и застал их врасплох. Тогда Веселов выстрелил к певца, после чего вместе с Агеевым скрылся. Через год после нападения на Круга Веселов был убит в лесу одним из участников ОПГ Александром Осиповым, который был фанатом шансонье.

По словам Амирсеидова, Осипов от Веселова узнал, что ограбление дома Круга заказал лидер «Тверских волков» Костенко.

«Костенко, лидер ОПГ «Тверские волки», заказал совершение кражи в жилище Михаила Круга и при этом очень переживал, что Михаил Круг во время исполнения данного заказа погиб, поскольку он этого не заказывал», — цитирует Амирсеидова ТАСС.

Ранее было известно, что заказчиком ограбления в ведомстве является криминальный авторитет по прозвищу Лом, который погиб в 2006 году. Мужчина заказал похитить из дома Круга антиквариат и ценности, чтобы впоследствии исполнитель обратился к нему с просьбой найти украденное, а за оказанную помощь регулярно выплачивал бы Лому часть гонораров от выступлений.

Амирсеидов подтвердил, что Агеев не убивал шансонье. Также известно, что до своей кончины Веселов опасался, что ему могут отомстить за убийство Круга, пишет «Газета.ру».

Нападение на дом артиста в поселке Мамулино Тверской области было совершено вечером 30 июня 2002 года. Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета ТТ, а также застрелил собаку, охранявшую дом. От полученных ранений шансонье скончался в одной из областных больниц. В связи со смертью Веселова уголовное дело было прекращено. Осипов и Агеев отбывают пожизненное заключение за ряд убийств.