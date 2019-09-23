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Полицейского убили в Тунисе

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Фото: TASS/ZUMA
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Полицейского зарезали в Тунисе. Об этом сообщило издание Yeni Safak со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошел 23 сентября в городе Бизерта в районе штаб-квартиры апелляционного суда. Неизвестный зарезал сотрудника правоохранительных органов, после чего попытался скрыться. Коллеги убитого устроили за нападавшим погоню и в результате поймали и задержали его. Известно, что еще один полицейский получил ранения. Причина нападения устанавливается, сообщает «Федеральное агентство новостей».

С 2011 года в Тунисе сохраняется напряженная обстановка. В последние годы в стране происходили серии терактов, совершенных боевиками и связанные с запрещенными в РФ террористическими группировками. В результате терактов были убиты десятки мирных жителей, а также иностранцев и сотрудников служб безопасности.

МИД РФ ранее неоднократно призывал россиян воздержать от поездок в эту страну или трезво оценивать риски при планировании визитов в Тунис.

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