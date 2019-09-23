Лоза усомнился в понятии «воровская честь» в связи с убийством Михаила Круга

Российский певец Юрий Лоза приветствовал раскрытие убийства исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг. Музыкант также вспомнил, как представители криминального мира обещали покарать виновных в смерти шансонье.

По словам Лозы, хорошо, когда в конце концов справедливость торжествует. Люди, совершившие преступление, должны нести за него ответственность.

«Когда Мишку убили, мы устраивали мероприятие, годовщину, я ездил туда к нему в Тверь. Всякие авторитетные ребята тогда пальцы веером загибали, кричали, что мы обязательно найдем их (убийц& — Ред.) и сами накажем. Не наказали, хотя обещали, клялись, рубашки рвали», — сказал Лоза в интервью НСН.

По его словам, сам Круг верил в некий «воровской кодекс», а убившие его бандиты прекрасно знали, в чей дом они проникают.

«Поэтому когда мне рассказывают о каких-то воровских понятиях, о чести, я говорю: ребят, ну он же был самой значимой фигурой в Твери, он вообще охрану не держал, говорил, кто меня здесь тронет, я здесь самый главный, гордость этого города. То, что сделали эти ребята, за гранью понятий», — подчеркнул певец, добавив, что произошедшее говорит о том, что наверное, никакой воровской чести не существует.

Ранее в этот же день сообщалось, что Следственный комитет (СК) России по Тверской области установил подробности убийства Круга. По информации ведомства, певца застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.

Тверская прокуратура проверит, законно ли было закрыто дело об убийстве музыканта Михаила Круга. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

«Законность прекращения уголовного дела будет проверять прокуратура», — цитирует официального представителя ведомства Валерию Павлову «Федеральное агентство новостей».

Убийство произошло вечером 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери. Двое мужчин проникли в дом шансонье в поселке Мамулино с целью ограбления. Один из них убил Круга.