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СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Сборная России по футболу из-за новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может пропустить чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

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Накануне стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия WADA. Соответствующее решение было принято на основании доклада комитета WADA, в котором содержатся сведения о несоответствии переданных в январе данных московской антидопинговой лаборатории и информации, находившейся в распоряжении WADA.

Если WADA решит ввести новые санкции в отношении России, спортсменам может грозить повсеместная дисквалификация и отстранение от главных международных стартов, включая Олимпиаду и чемпионат мира по футболу 2022 года, пишет RT.

У российской стороны есть три недели, чтобы дать ответы на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. Их рассмотрение экспертами WADA пройдет 23 октября.

Материал Newsweek является сборником различной информации из других источников. Никаких аргументов в пользу того, почему сборная Россия может остаться без ЧМ в Катаре, не приведено, пишет «Спорт-Экспресс».

Также издание отмечает, что выступление сборных команд России на чемпионатах мира не связано со статусом РУСАДА.

Ранее в этот же день член Совета Федерации РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил «Известиям», что заявление WADA о начале расследования в отношении РУСАДА пока не несет угрозы полного отстранения нашей команды от летних Игр 2020 года в Токио.

Он отметил, что судьбу российской делегации определит Международный олимпийский комитет (МОК), который может и не прислушаться к мнению WADA.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.

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