Почетный президент ОКР отверг угрозу отстранения России от Игр-2020

Заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о начале расследования в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пока не несет угрозы полного отстранения нашей команды от летних Игр 2020 года в Токио.

Об этом «Известиям» заявил член Совета Федерации РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.

«Было четко сказано, что мы допущены до Олимпиады в Токио и приглашены туда. А по отдельным видам спорта WADA будет разбираться долго. Претензий к России нет, но их будут искать», — сказал он.

По его словам, судьбу российской делегации определит Международный олимпийский комитет (МОК), который может и не прислушаться к мнению WADA.

Дело в том, что агентство занимается лишь выявлением употребления атлетами запрещенных веществ, расследованиями обстоятельств, а также научной и образовательной деятельностью, но лишено карательных полномочий.

Они остаются в ведении международных спортивных федераций и МОКа. При этом в последние годы WADA не раз заявляло о желании добиться от МОКа расширения своих полномочий касательно наказания спортсменов.

Тягачев высказал точку зрения, что WADA пытается использовать российских спортсменов в качестве разменной монеты в противостоянии с МОКом.

«Никто не хочет терять свои позиции: МОК не должен их отдавать, а WADA желает иметь еще большее влияние на этом рынке. В их взаимоотношениях много вопросов, на которые пока нет ответа», — сказал Тягачев.

Подробнее — в материале «Известий»:

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