Honda откажется от выпуска дизельных двигателей

Японская компания Honda планирует отказаться от выпуска дизельных двигателей. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что дизельные моторы перестанут устанавливать на европейские версии автомобилей Honda к 2021 году. После этого фирма сосредоточится на производстве машин с электрическими силовыми установками.

Согласно планам компании, к 2025 году все автомобили Honda, продаваемые на европейском рынке, будут оснащены электродвигателями.

19 сентября сообщалось, что Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США.