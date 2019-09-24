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Honda откажется от выпуска дизельных двигателей

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Японская компания Honda планирует отказаться от выпуска дизельных двигателей. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что дизельные моторы перестанут устанавливать на европейские версии автомобилей Honda к 2021 году. После этого фирма сосредоточится на производстве машин с электрическими силовыми установками.

Согласно планам компании, к 2025 году все автомобили Honda, продаваемые на европейском рынке, будут оснащены электродвигателями.

19 сентября сообщалось, что Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США.

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