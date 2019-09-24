Спрос на новые люксовые автомобили в России с начала года упал на 11%

С января по август 2019 года в России было продано 867 автомобилей сегмента luxury, что на 10,7% меньше, чем год назад. Об этом 24 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным автомобилем luxury-сегмента России стал Mercedes-Maybach S-Class. За восемь месяцев 2019 года жители страны приобрели 310 седанов этой марки.

На второй строчке с результатом в 223 автомобиля находится Bentley. Третье место занимает итальянская компания Lamborghini, машины которой в январе–августе 2019 года приобрели 115 россиян.

Отмечается, что свыше половины автомобилей luxury-сегмента за отчетный период приобрели жители Москвы.

23 сентября сообщалось, что В России, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается 3 млн автомобилей премиальных брендов.