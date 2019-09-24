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Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Сбербанк собирается запустить сервис по продаже автомобилей и ведет переговоры с крупнейшими участниками рынка. Об этом рассказали два источника, знакомых с ходом работы, сообщает РБК.

Планируется создание маркетплейса, объединяющего несколько игроков. На продажу будут выставлены, как новые машины, так и подержанные.

По словам одного из источников, автомобильный проект Сбербанка связан с его дочерним предприятием Сетелем Банк, которое специализируется на автокредитах.

Новый сервис будет работать аналогично платформе «ДомКлик», запущенной Сбербанком в 2017 году, уточняет издание — то есть, как витрина аккредитованных продавцов и сопутствующих услуг (оформление кредита, правовая экспертиза).

Представители Сбербанка отказались комментировать информацию.

В июне эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что по итогам 2018 года в России было выдано 801,3 тыс. автокредитов. Это на 10,7% больше, чем годом раньше.

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