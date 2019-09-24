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Комиссия ГД пригласит на заседание нового посла США в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России заявил о планах пригласить на заседание нового посла США в РФ. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Нам нужны те, кто реально будет формировать повестку. Я думаю, что будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него зависит, как дальше формировать отношения... (действующий посол США в РФ Джон — ред.) Хантсман, наверное, уже сделал свое дело, мы отпускаем его», — отметил Пискарев, при этом добавив, что комиссия готова к диалогу и с ним.

18 сентября Хантсман заявил, что американцам и россиянам важно развивать отношения вне зависимости от политики. Посол добавил, что жители США довольно мало знают о России, также и россияне мало знают о США.

6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла США в России Джона Хантсмана, в тот же день информацию подтвердили в американском посольстве в РФ. Свой пост он покинет 3 октября.

Сенатор Алексей Пушков назвал уход Хантсмана признанием того, что Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки», до состояния, когда «посол ничего сделать не способен».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связал уход Хантсмана с возможным стремлением Москвы и Вашингтона начать «с чистого листа», отметив, что дипломат получил эту должность в непростой для России и США период.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Хантсман на своем посту не смог реализовать потенциал отношений между странами.

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