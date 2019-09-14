В МИД России рассказали о нормализации работы диппредставительств РФ в США

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Москва и Вашингтон регулярно проводят консультации, которые касаются в том числе вопросов нормализации работы российских диппредставительств в США. Об этом в субботу,14 сентября, сообщил «РИА Новости» источник в МИДе.

«Подобные экспертные консультации с американцами проводятся регулярно. Наш диалог, касающийся, среди прочего, нормализации условий функционирования российских загранучреждений в США, носит фактически постоянный характер», — отметили в ведомстве.

6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла США в России Джона Хантсмана, в тот же день информацию подтвердили в американском посольстве в РФ. Свой пост он покинет 3 октября.

Сенатор Алексей Пушков назвал уход Хантсмана признанием того, что Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки», до состояния, когда «посол ничего сделать не способен».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связал уход Хантсмана с возможным стремлением Москвы и Вашингтона начать «с чистого листа», отметив, что дипломат получил эту должность в непростой для России и США период.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Хантсман на своем посту не смог реализовать потенциал отношений между странами.