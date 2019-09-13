В МИДе отметили необходимость возобновления переговоров США и «Талибана»

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Заир Кабулов принял в Москве делегацию запрещенного в РФ радикального движения «Талибан». Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в пятницу, 13 сентября.

Российская сторона в ходе встречи подчеркнула необходимость возобновления переговоров Вашингтона и талибов, передает «РИА Новости». «Талибан», в свою очередь, подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном», — сказали в МИД России.

10 сентября в МИД РФ выразили надежду на то, что переговорный процесс между США и талибами хоть и приостановлен, но продолжится в будущем, так как это важно для урегулирования ситуации в Афганистане.

8 сентября президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.