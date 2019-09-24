Прямой эфир

В США полицейского уволили после ареста шестилетних детей в школе

0
Фото: Global Look Press/Will Lester
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудника полиции Денниса Тернера уволили со службы после того как он арестовал двух шестилетних детей в школе. Инцидент произошел в округе Орландо, сообщает во вторник, 24 сентября, Huffpost.

Сделай сам: студентам США предлагают купить набор на случай изнасилования
Как реклама MeToo Kit показала безрезультатность движения против домогательств

Полицейский работал сотрудником по обеспечению безопасности в учебном заведении. Он арестовал детей без одобрения своего руководства, что стало должностным преступлением. Об этом заявил начальник полиции Орландо Орландо Ролон, сам воспитывающий троих детей в возрасте до 11 лет.

Сначала Тернер арестовал 6-летнюю чернокожую Кайю Ролл за то, что она устроила истерику и пнула одноклассника. На ребенка надели наручники и проводили в патрульную машину. В отделении полиции с девочки сняли отпечатки пальцев и сделали укол, рассказала ее бабушка. После того, как об аресте узнали руководители полицейского, они приказали освободить ребенка.

Через несколько часов полицейский арестовал шестилетнего ребенка-инвалида, находившегося на лечении в центре содержания под стражей несовершеннолетних. По словам Тернера, он подумал, что ребенок сбежал из приюта. Мальчика также освободили и передали родным.

По словам главы департамента, полицейский снят с должности и стал фигурантом расследования, отмечает «Газета.ру». В 1998 году Тернера подозревали в жестоком обращении с собственным 7-летним сыном.

В начале сентября американская писательница и политик Марианна Уильямсон предложила способ борьбы с увеличением случаев стрельбы и насилия в стране. В своей речи она предложила создать министерство мира. По задумке, ведомство должно будет заниматься разрешением конфликтных ситуаций, восстановлением правосудия, предотвращать насильственные действия с помощью социального и эмоционального обучения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
В Нью-Йорке уволили полицейского из-за убийства афроамериканца в 2014 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019