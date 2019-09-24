В США полицейского уволили после ареста шестилетних детей в школе

Сотрудника полиции Денниса Тернера уволили со службы после того как он арестовал двух шестилетних детей в школе. Инцидент произошел в округе Орландо, сообщает во вторник, 24 сентября, Huffpost.

Полицейский работал сотрудником по обеспечению безопасности в учебном заведении. Он арестовал детей без одобрения своего руководства, что стало должностным преступлением. Об этом заявил начальник полиции Орландо Орландо Ролон, сам воспитывающий троих детей в возрасте до 11 лет.

Сначала Тернер арестовал 6-летнюю чернокожую Кайю Ролл за то, что она устроила истерику и пнула одноклассника. На ребенка надели наручники и проводили в патрульную машину. В отделении полиции с девочки сняли отпечатки пальцев и сделали укол, рассказала ее бабушка. После того, как об аресте узнали руководители полицейского, они приказали освободить ребенка.

Через несколько часов полицейский арестовал шестилетнего ребенка-инвалида, находившегося на лечении в центре содержания под стражей несовершеннолетних. По словам Тернера, он подумал, что ребенок сбежал из приюта. Мальчика также освободили и передали родным.

По словам главы департамента, полицейский снят с должности и стал фигурантом расследования, отмечает «Газета.ру». В 1998 году Тернера подозревали в жестоком обращении с собственным 7-летним сыном.

В начале сентября американская писательница и политик Марианна Уильямсон предложила способ борьбы с увеличением случаев стрельбы и насилия в стране. В своей речи она предложила создать министерство мира. По задумке, ведомство должно будет заниматься разрешением конфликтных ситуаций, восстановлением правосудия, предотвращать насильственные действия с помощью социального и эмоционального обучения.