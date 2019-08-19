Прямой эфир

В Нью-Йорке уволили полицейского из-за убийства афроамериканца в 2014 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава полиции Нью-Йорка Джеймс О`Нил уволил полицейского Дэниэла Панталео, который в 2014 году убил афроамериканца Эрика Гарнера при задержании. Об этом в понедельник, 19 августа, пишет CNBC.

«Я принял решение (об увольнении) на основании улик и полученных показаний», — О`Нил. Он добавил, что распоряжение вступает в силу немедленно.

Отмечается, что в начале августа Панталео был отстранен от службы по итогам внутреннего расследования. Он покинет полицию без права на пенсию и получение прочих льгот и выплат. В июле Минюст принял решение не выдвигать против Пантело обвинения, о чем стало известно за день до пятилетней годовщины смерти Гарнера, когда истекает срок давности преступления.

В июле 2014 года Панталео применил против Гарнера удушающий прием, заподозрив того в незаконной торговле сигаретами. Оказалось, что Гарнер страдал астмой, он погиб. Видеозапись инцидента сняли прохожие и опубликовали в Сети, она стала причиной протестов против насилия со стороны полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три американца задержаны по подозрению в подготовке массовой стрельбы
Полиция США задержала угрожавшую взорвать церковь женщину с ребенком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019