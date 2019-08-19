В Нью-Йорке уволили полицейского из-за убийства афроамериканца в 2014 году

Глава полиции Нью-Йорка Джеймс О`Нил уволил полицейского Дэниэла Панталео, который в 2014 году убил афроамериканца Эрика Гарнера при задержании. Об этом в понедельник, 19 августа, пишет CNBC.

«Я принял решение (об увольнении) на основании улик и полученных показаний», — О`Нил. Он добавил, что распоряжение вступает в силу немедленно.

Отмечается, что в начале августа Панталео был отстранен от службы по итогам внутреннего расследования. Он покинет полицию без права на пенсию и получение прочих льгот и выплат. В июле Минюст принял решение не выдвигать против Пантело обвинения, о чем стало известно за день до пятилетней годовщины смерти Гарнера, когда истекает срок давности преступления.

В июле 2014 года Панталео применил против Гарнера удушающий прием, заподозрив того в незаконной торговле сигаретами. Оказалось, что Гарнер страдал астмой, он погиб. Видеозапись инцидента сняли прохожие и опубликовали в Сети, она стала причиной протестов против насилия со стороны полиции.