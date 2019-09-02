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Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки

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Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
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Мужчина, который открыл стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, был уволен за несколько часов до трагедии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Начальник полиции города Майкл Герке заявил, что 36-летний Сет Этор был уволен из компании грузовых перевозок утром в субботу, 31 августа. Пока его мотивы все еще неизвестны.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Этор открыл стрельбу на дороге после того, как подъехавшие к нему полицейские отметили, что он не включил сигнал поворота на своей машине при выполнении маневра. Ему удалось ранить более 20 гражданских лиц и не менее трех сотрудников правоохранительных органов, семь человек погибли. Полицейские ликвидировали стрелка.

Изначально предполагалось, что стрельба велась с нескольких сторон, а преступников может быть двое и они передвигались на двух машинах. Позднее выяснилось, что стрелок был один.

Генконсульство России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе.

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