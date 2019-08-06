В США бабушка предотвратила массовое убийство

Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.

Уильям Патрик Уильмс решил устроить стрельбу в местном отеле. Об этом он рассказал своей бабушке. Кроме того он заявил, что после стрельбы позвонит в полицию и попросит убить его.

Узнав о его планах, женщина предложила ему обратиться за помощью врачей, а также сообщила о намерениях своего внука в полицию.

Позже молодого человека арестовали за то, что он предоставил ложные данные в магазине оружия, где при заполнением необходимых документов указал чужой адрес. Правоохранители также обыскали номер в отеле, который Уильмс забронировал. Там они обнаружили автомат АК-47, 17 магазинов с патронами, ножи и черную одежду.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

3 августа злоумышленник открыл стрельбу в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо. В результате в общей сложности погибли 22 человека. Нападавший оказался белым мужчиной, призывавшим вести борьбу с мексиканскими мигрантами.

В тот же день президент США Дональд Трамп прокомментировал новости о трагедии в Эль-Пасо, назвав ее ужасной.