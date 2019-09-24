Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили

«Роскосмос» отложил коммерческий запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и коммерческими спутниками, сообщили в пресс-службе госкорпорации во вторник, 24 сентября.

«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», — приводит сообщение «РИА Новости».

В госкорпорации уточнили, что дополнительно сообщат о новой дате запуска.

Пуск «Протона» с американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B должен был состояться еще в августе, но был перенесен на 30 сентября.

Планировалось, что запуск должен побить рекорд по длительности выведения спутника на орбиту и продлиться 15 часов 54 минуты. Это на 23 минуты дольше, чем при отправке спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

В 2019 году было произведено три пуска ракет «Протон-М», до конца года планируются еще три пуска.

Коммерческие пуски ракет «Протон-М» осуществляются Центром Хруничева и поставщиком пусковых услуг с помощью ракет «Протон» на зарубежном рынке — российско-американским СП International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 год состоялось 96 коммерческих пусков.