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«Энергомаш» прекратил производство двигателей для тяжелых ракет «Протон»

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Фото: ТАСС/Роскосмос
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НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

«Мы практически на сегодняшний день прекратили производство, с учетом того что создан необходимый задел для того, чтобы центр имени Хруничева собрал необходимое количество ракет для завершения этой программы», — цитирует его «РИА Новости».

Арбузов отметил, что возобновить производство можно будет, если появятся новые контракты.

22 июня прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракеты-носителя «Протон» после выполнения контрактов. По его словам, данный тип ракеты выполнил историческую задачу. Ему на смену должна прийти ракета-носитель «Ангара».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет «Протон-М» и «Рокот».

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