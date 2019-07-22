Самый мощный российский спутник связи «Ямал-601» ввели в эксплуатацию

Спутник «Ямал-601», самый мощный по пропускной способности в российской орбитальной группировке, начал работать после полного перевода сетей со старого спутника «Ямал-202». Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе компании «Газпром космические системы».

«Все сети, работавшие на спутнике «Ямал-202», были успешно переведены на новый спутник», — отметили в пресс-службе.

Спутник запустили на орбиту при помощи ракеты-носителя «Протон-М» 30 мая. Перед выводом на геостационарную орбиту у «Ямала-601» обнаружили неполадки в двигателе. Они начались после первого включения для корректировки положения спутника и вывода на рабочую траекторию.

Для решения этой проблемы был использован резервный режим с использованием двигателей малой тяги.

Компания Thales Alenia Space передала 19 июля управление спутником компании «Газпром космические системы», сообщает телеканал «360».

Спутник «Ямал-601» станет частью системы спутниковой связи «Ямал», которая включает в себя орбитальную группировку спутников. Он будет обеспечивать фиксированную связь и доступ к высокоскоростному интернету жителям России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.