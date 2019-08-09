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В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Коммерческий запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур может состояться 30 сентября. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

Отмечается, что на борту ракеты будут находится европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1.

В июле источники «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли рассказали, что старт был отложен с августа на сентябрь.

В 2019 году было произведено три пуска ракет «Протон-М», до конца года планируются еще три пуска.

Коммерческие пуски ракет «Протон-М» осуществляются Центром Хруничева и поставщиком пусковых услуг с помощью ракет «Протон» на зарубежном рынке — российско-американским СП International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 год состоялось 96 коммерческих пусков.

6 августа ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур и успешно вышла на орбиту.

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