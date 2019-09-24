Размер госдолга регионов России опустился ниже 2 трлн

По данным на 1 сентября 2019 года, объем задолженности субъектов РФ составил 1,995 трлн рублей (на 1 августа — 2,016 трлн рублей), следует из материалов Минфина.

Отмечается, что отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей госдолга регионам позволили хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры финансового ведомства. До такого уровня показатель не опускался с ноября 2014 года.

Как рассказал «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин, большинство регионов справились с задачей снижения своих обязательств и выполнили все свои обещания, это устойчивая платформа для реализации национальных проектов.

«На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство», — рассказал Горнин.

Он также сообщил, что благодаря таким устойчивым тенденциям уже сейчас 68 субъектов могут увеличить госдолг, не нарушая никаких условий в соглашениях, заключенных с Минфином, до 258 млрд рублей, больше чем на 15%.

Еще один позитивный момент: если раньше 15 регионов находились в красной зоне (задолженность свыше 100%), то сейчас остался только один — Мордовия — с госдолгом свыше 200%.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что к концу года уровень нагрузки может немного повыситься из-за увеличения расходов и необходимости гасить обязательства, однако коррекция будет небольшой.

Подробнее — в материале «Известий»:

Из них вышел долг: размер заимствований регионов опустился ниже 2 трлн