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Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в пуле Белого дома.

«Мы подписываем Совместную декларацию по улучшению оборонного сотрудничества Польши и США. У нас отличные отношения с Польшей», — цитирует Трампа «РИА Новости».

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Сообщается, что президенты подписали документ перед двусторонней встречей. В ходе встречи Трамп пообещал сотрудничать с Польшей «в различных военных областях». Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.

«Вероятно, мы будем перемещать военных из других мест в Европе, а не отправлять туда новых», — сказал Трамп. Он добавил, что отправка в Польшу военных не связана с «угрозами из России».

Ранее планировалось подписать данную декларацию в Варшаве, однако из-за накрывшего США шторма «Дориан» Трамп отменил визит в Польшу.

12 июня Вашингтон и Варшава договорились о размещении эскадрильи американских беспилотников MQ-9 и о переброске дополнительно тысячи военнослужащих. Сейчас в Польше базируется порядка 4,5 тыс. американских солдат.

Польша ранее неоднократно просила увеличить число американских военных на своей территории и даже обещала построить базу за $2 млрд для размещения контингента.

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