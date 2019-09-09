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Американский эксперт рассказал о выгоде США от размещения военных в Польше

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Фото: TASS/Zuma
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Польша становится главным членом НАТО, который принимает меры для «сдерживания российской военной угрозы». Кроме того, благодаря размещению американских военных на польской территории Вашингтон сможет следить за Россией, пишет эксперт Дэн Гуре в статье для The National Interest.

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Гуре, который является вице-президентом научно-исследовательского центра общественной политики Lexington Institute (Арлингтон, Вирджиния), уверен, что с географической точки зрения Польша — самое удобное место для НАТО, чтобы противодействовать России.

При этом она граничит с союзником Москвы — Белоруссией и «возможной жертвой» — Украиной. Политолог убежден, что в случае начала военных действий НАТО начнет действовать с территории Польши.

Варшава. в свою очередь, старается укрепить свои вооруженные силы, увеличив на 30% численность армии, создает для борьбы с российским спецназом силы наземной обороны, а также до 2026 года планирует потратить около $50 млрд на покупку истребителей, беспилотников, десантных вертолетов, ракет ближнего радиуса действия, подлодок и на кибербезопасность.

Кроме того, Польша активно призывает к увеличению числа военных США на своей территории и закупает системы ПРО Patriot.

«Для США это тем более удобно, ведь дополнительные расходы Польша берет на себя. А благодаря такому усилению Штаты смогут собирать разведданные по поводу действий России и изучать территории, которые способны превратиться в поле боя», — пишет Гуре.

При этом он не исключает, что в дальнейшем Вашингтон разместит в Польше и системы ПВО, ПРО, самолеты пятого поколения и орудия, способные бить на дальние дистанции.

4 сентября глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский объяснил, зачем Польше военные США.

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