Плохие отношения России и Польши – в первую очередь проблема Варшавы. В то время как европейские страны всё активнее выступают за диалог с Москвой, польские политики отказываются от любых контактов, совершая ошибку, пишет журналист Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita.

По его мнению, Польша должна стремиться к хорошим отношениям с Россией, так как столкновение со столь крупной державой не закончится ничем хорошим для Варшавы.

Гадзала отмечает, что последняя встреча на высшем уровне состоялась почти девять лет назад, а после возвращения Крыма в состав РФ контакты между странами и вовсе прекратились.

Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.

«Важно, способны ли мы поддерживать с большим и важным соседом хотя бы нейтральные отношения. Если нет, это, в первую очередь, наша собственная проблема, потому что от отсутствия нормальных контактов Москва страдает гораздо меньше, чем Варшава», — указывает Гадзала.

По его мнению, именно Польша должна делать шаги для примирения с РФ, потому что иначе Варшава сама отдаляется от Запада.

5 сентября глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что из-за России Польша «хочет мира, но готовится к войне», поэтому ей нужны американские солдаты.