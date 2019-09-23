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Россияне рассказали о готовности открыть бизнес

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Фото: Depositphotos
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В ближайшие три года 8% россиян планируют открыть собственный бизнес, в ближайшие десять лет это готовы сделать 23% граждан. Такие данные следуют из опроса Аналитического центра НАФИ «Отношение россиян к предпринимательству», проведенного для Минэкономразвития (презентация есть в распоряжении «Известий»).

Согласно опросу, большинство желающих начать свой бизнес — молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (57%), школьники (49%), выпускники детских домов (42%), а также женщины в декрете (40%). В целом открыть свое дело без привязки ко времени хочет каждый третий россиянин.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, данный показатель является очень высоким. Как сказал он «Известиям», задачей ведомства является «превратить простые желания в решительные действия», и для этих целей Минэкономразвития активно работает с потенциальными предпринимателями, рассказывая им о возможностях господдержки, консультируя и обучая бизнесу.

Однако эксперты и представители бизнес-объединений считают, что интерес этих групп носит скорее теоретический характер. Побудить россиян к реальным действиям могут меры господдержки, о существовании которой большая часть целевой аудитории просто не знает, считают аналитики НАФИ.

На данный момент помощью государства воспользовались лишь 9% предпринимателей, и большинство из них считают оказываемую господдержку действенной.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 24 сентября.

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