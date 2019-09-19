Добро пожаловаться: платформу для жалоб бизнеса запустят в ноябре

Для предпринимателей запустят специальную цифровую платформу, с помощью которой можно будет сообщать о давлении на бизнес. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Глава государства признал: внедрение этого ресурса идет непросто. При этом он заверил предпринимателей, что приложит все усилия для того, чтобы она в том или ином виде заработала. В дальнейшем платформа может быть объединена с информационными системами МВД, ФСБ, СК и Генпрокуратуры, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Платформа жалоб

Создать цифровую платформу для приема жалоб бизнеса Владимир Путин поручил еще в своем послании Федеральному собранию. С ее помощью у предпринимателей появится дополнительная возможность сообщить о фактах незаконного давления или попытках отъема собственности.

Система будет запущена к 15 ноября, сообщила главе государства гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Регламент взаимодействия МВД с этой платформой уже утвержден, добавила она и выразила надежду, что он будет «взят за основу остальными правоохранительными органами».

На заседании наблюдательного совета АСИ Владимир Путин признал, что работа по внедрению платформы идет непросто.

— Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения, — сказал он. — Но хочу вас заверить — сделаю всё для того, чтобы эта предлагаемая система в более совершенном виде или в каком-то другом, реально функционирующем, чтобы эта система была внедрена.

По мнению президента, появление такого ресурса не несет какой-либо опасности для правоохранительных органов и главной задачей является обеспечение интересов общества.

Как это работает

«Известия» ознакомились с техническим заданием к разработке «Платформы для работы с обращениями предпринимателей». В нем отмечается, что первым этапом рассмотрения сообщений юрлиц и ИП станет проверка текстов жалоб с помощью функции «Антимат». Дальше, если признаков ненормативной лексики не зафиксировано, жалоба поступит к модератору, который просмотрит личные данные предпринимателя, проанализирует текст обращения, запросит уточняющую информацию, если необходимо, и в конце концов отклонит запрос или направит его исполнителю — МВД, ФСБ, Следственному комитету или Генеральной прокуратуре.

Согласно регламенту взаимодействия с платформой, разработанному МВД, срок рассмотрения жалобы предпринимателей внутри ведомства не должен превышать 20 дней — на 10 меньше, чем в рамках федерального закона. ФСБ, СК и Генпрокуратура обязаны представить аналогичные регламенты до 1 октября 2019 года.

Когда ответ будет готов, предприниматель получит уведомление об этом на электронную почту и сможет присвоить своему обращению один из двух статусов: «проблема решена» или «проблема не решена». Если пользователь выберет последнее, модератор проконсультирует его «по дальнейшим шагам в соответствии с действующим законодательством». На этом взаимодействие с обращением заканчивается и вопрос считается закрытым, говорится в техническом задании.

Наравне с силовыми ведомствами обращения предпринимателей также будут рассматривать деловые объединения: РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и «Опора России», а также бизнес-омбудсмен. При формировании запроса пользователи смогут добавить их в список адресатов сообщения, однако активных действий в отношении заявок со стороны бизнес-объединений не предусмотрено.

Планируется, что в дальнейшем платформа будет интегрирована с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и государственными ресурсами, «позволяющими в автоматическом режиме проверять данные предпринимателя, а также получать дополнительные сведения об организации».

Если механизм работы докажет свою состоятельность, платформа может быть объединена с информационными системами МВД, ФСБ, СК и Генпрокуратуры, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. При этом будут соблюдены все требования по обеспечению информационной безопасности, что поможет предотвратить утечки персональных данных пользователей, подчеркнули в министерстве.

Сама возможность продублировать запрос в их электронных системах создает позитивный эффект распределенного реестра или блокчейна, уверен глава «Опоры России» Александр Калинин. Кроме того, предприниматель хочет быть уверен в том, что его обращение будет зафиксировано где-то, кроме платформы, и в этом ему на помощь приходят деловые организации, повышая доверие к порталу, отметил он в разговоре с «Известиями». Александр Калинин также добавил, что в перспективе интернет-ресурс улучшит качество работы силовых ведомств. На платформе будет вестись статистика обращений, которая позволит получить четкую обратную связь и анализировать, на кого и как часто подаются жалобы, уточнил глава «Опоры России».

Участие бизнес-омбудсмена в качестве дополнительного исполнителя упорядочивает процесс работы с обращениями, придает ему более системные черты, считает общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. Однако он подчеркнул, что судить о последствиях внедрения интернет-ресурса стоит уже после полноценного начала работы платформы.