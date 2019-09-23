Скейт-парк решили создать на набережной Летнего озера в Калининграде

На берегу Летнего озера планируют в Калининграде обустроить скейт-парк. Об этом заявил глава города Алексей Силанов во время осмотра территории.

Благоустройство набережной завершилось несколько месяцев назад, однако там уже появилось несколько провалов на террасе рядом с водой. Подрядчик приступил к их ликвидации, сообщает «Калининград.Ru».

«Чтобы молодежь перестала использовать данную террасу не по назначению, необходимо найти подходящую территорию в пределах набережной Летнего озера, разработать проект, чтобы тут в будущем появился скейт-парк», — приводит слова Силанова пресс-служба администрации Калининграда.

Как стало известно в конце августа, работы по реконструкции Нижнего озера в Калининграде должны закончиться в ноябре. Проект предусматривает создание видовой площадки с деревянными помостами для отдыха, ремонт причала лодочной станции, берегоукрепление и создание террасы у воды. Также городские власти планируют благоустроить парковую зону за башней Врангеля.