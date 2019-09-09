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Сквер с трассами для роллеров и скейтеров обустроят в Находке

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Находке Приморского края очередной сквер реконструируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Территорию выбрали местные жители в ходе народного голосования. На площади почти в 5 га появятся новые пешеходные дорожки, игровой и спортивный городки для детей, уличные тренажеры, парковые шахматы, комплексы для пожилых посетителей, концертное пространство.

Нижнюю часть парка посвятят езде на велосипедах, скейтах и роликах. Здесь построят две специальные трассы и дорожку, ведущую зигзагами на смотровую площадку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации региона. Специалисты оформят ландшафт кленами, плакучими березами, соснами, можжевельником и кустами спиреи, устроят альпинарии, клумбы под однолетние растения и композиции из многолетних цветов.

Всего в этом году в Приморье по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется отремонтировать 70 парков, скверов, аллей и пешеходных зон. Работы на восьми объектах выполнены. В частности, ранее строители завершили масштабную реконструкцию парка «Восток» в Арсеньеве. Это общественное пространство выбрали горожане.

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