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Скейт-площадка появится в Арзамасе Нижегородской области

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В городе Арзамасе Нижегородской области планируют обустроить новую скейт-площадку. На эти цели направят 5,99 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен привезти плазу, разгонку со встроенным радиусом, мэнуал с гранями для скольжений и другое оборудование. Установку необходимо завершить в течение 45 дней после заключения контракта, уточняет ИА «НьюсНН».

Площадку разместят на улице Жуковского. Средства на проведение работ направят из городского бюджета в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области».

В 2019 году в регионе планируют построить шесть скейт-парков. В общей сложности на работы выделят 30 млн рублей.

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