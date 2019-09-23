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Отца первоклассника оштрафовали на 200 тыс. рублей за взятку директору школы

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В Чебоксарах отца первоклассника оштрафовали за взятку директору школы. Как сообщили в понедельник, 23 сентября, в прокуратуре Чувашии, мужчина заплатил 60 тыс. рублей директору престижной гимназии, чтобы его ребенка приняли в первый класс.

44-летнего мужчину обвинили по ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в значительном размере»).

«Уголовное дело, с учетом волеизъявления подсудимого и признания им вины, судом рассмотрено в особом порядке», — сообщили в ведомстве.

16 сентября Ленинский районный суд Чебоксар признал родителя виновным в деянии, которое он совершил еще в 2017 году. «С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

18 сентября попытка полицейского получить взятку обернулась убийством двоих стражей порядка. Подозреваемый в получении 1 тыс. рублей от гражданина без документов правоохранитель расстрелял коллег, которые собирались его задержать.

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