В Генпрокуратуре заявили об остановке роста коррупции в России

Уровень выявляемых коррупционных нарушений в России перестал расти, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной во вторник, 13 августа.

«Коррупции больше в стране не становится. Тренд стабильный, хотелось бы снижения [числа коррупционных нарушений] к концу года», — сказал он на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир», отвечая на вопрос ТАСС.

По данным Куренного, за прошедшие полгода прокуроры выявили более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, что соответствует прошлогоднему показателю за аналогичный период.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, основная масса подобных нарушений (32,6 тыс.) связана с предоставлением государственными и муниципальными чиновниками неполных или недостоверных сведений о доходах и имуществе.

Также множество нарушений допускалось при госзакупках, распоряжении бюджетными средствами и казенным имуществом, предоставлении госуслуг, добавил он.

«В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 33 тыс. должностных лиц, из них 469 уволены в связи с утратой доверия», — подытожил Куренной.

В середине июня сообщалось, что Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, купленное на незадекларированные доходы, но также и средства со счетов, легальность получения которых они не смогут подтвердить.