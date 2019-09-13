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Дутерте разрешил филиппинцам стрелять в чиновников-взяточников

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS
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Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в требующих взятки чиновников, но не убивать их. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает газета Manila Bulletin.

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Заступивший в июне на пост главы государства Родриго Дутерте не стесняется в выражениях и пока ему все сходит с рук

Глава государства предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы впоследствии избежать тюремного заключения.

Он предложил ударить «этих дураков» в том случае, если чиновники требуют взятку с человека, который платит налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее. «Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств», — заявил Дутерте.

По словам президента, единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в нарушающего закон чиновника, будут только серьезные телесные наказания, но не тюремное заключение, передает RT.

Он также заявил, что в стране коррупция стала повсеместной проблемой. «Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве», — подчеркнул он.

Дутерте также призвал граждан сообщать о каждом случае правонарушения или коррупции с участием чиновников. Он заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Дутерте, избранный в мае 2016 года президентом Филиппин, выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Так, 7 августа глава государства, известный своим жестоким отношением к наркодельцам, заявил, что намерен казнить руководителей крупных картелей, занимающихся продажей запрещенных веществ. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах.

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