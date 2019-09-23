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В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Законопроект об отдельном содержании лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) в местах лишения свободы, в том числе и изоляторах временного содержания, внесен в понедельник, 23 сентября, на рассмотрение депутатов Госдумы.

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Авторами инициативы выступили глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители — Эрнест Валеев и Александр Хинштейн (все представляют фракцию «Единая Россия»).

Поправка предлагается за отдельное содержание «осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 Уголовного кодекса (УК) РФ)», передает ТАСС сообщение пресс-службы комитета. Предлагается, что использовать для осужденных по этой статье кроме других помещений можно камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа.

«Содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания», — полагают парламентарии.

По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы. К этой категории относятся маньяки и террористы, напомнил Пискарев. По его мнению, лидеры ОПС не менее опасны для общества.

«Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных», — пояснил он.

В августе полиция возбудила уголовное дело против криминального авторитета Ахмеда Сутулого. Оно расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

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