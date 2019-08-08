Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого завели уголовное дело

Полиция завела уголовное дело против криминального авторитета Ахмеда Сутулого. Об этом 8 августа сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Следствие установило, что с 1996 года криминальный авторитет был признан «вором в законе». Он координировал действия организованных групп в Москве и Химкинском, Красногорском и Люберецком районах, а также на территории аэропорта «Шереметьево».

Отмечается, что в 2018 году Сутулый был задержан в Красногорске за хранение героина. Его взяли под стражу и завели уголовное дело.

Полицейские устанавливают подробности деятельности Сутулого, но уже известно, что он «создал и поддерживал связи с другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов».

29 июля сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело в отношении вора в законе по прозвищу Циркач, а 25 июля полицейские задержали криминального авторитета Олега Черного.