Прямой эфир

Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого завели уголовное дело

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция завела уголовное дело против криминального авторитета Ахмеда Сутулого. Об этом 8 августа сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Следствие установило, что с 1996 года криминальный авторитет был признан «вором в законе». Он координировал действия организованных групп в Москве и Химкинском, Красногорском и Люберецком районах, а также на территории аэропорта «Шереметьево».

Отмечается, что в 2018 году Сутулый был задержан в Красногорске за хранение героина. Его взяли под стражу и завели уголовное дело.

Полицейские устанавливают подробности деятельности Сутулого, но уже известно, что он «создал и поддерживал связи с другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов».

29 июля сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело в отношении вора в законе по прозвищу Циркач, а 25 июля полицейские задержали криминального авторитета Олега Черного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье убили криминального авторитета — преемника Япончика
Звезды эстрады и спорта вступились за «вора в законе» Шишканова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017