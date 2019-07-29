Уголовное дело возбудили в отношении криминального авторитета Циркача

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении вора в законе по прозвищу Циркач. Как сообщили в понедельник, 29 июля, в Следственном комитете России, в данный момент правоохранители разыскивают криминального авторитета.

По данным следствия, высшего положения в криминальном сообществе подозреваемый достиг в 2011 году. С тех пор и по сегодняшний день Циркач, постоянно проживающий в Электростальском и Ногинском районах Подмосковья, координирует действия организованных преступных групп, создает и поддерживает связи между ними и другими преступными авторитетами. Также он непосредственно участвует в разделе сфер преступного влияния и незаконных доходов.

Подозреваемый имеет несколько судимостей за совершение краж, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Дело в его отношении возбуждено по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

15 июля сообщалось, что в подмосковных Люберцах правоохранители задержали более 30 человек во время криминальной сходки. Среди задержанных оказался внук криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана).

Тогда же, в середине июля, в подмосковном Раменском на собственной даче был задержан вор в законе Олег Медведев (до смены фамилии — Шишканов, также известный как Шишкан).